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11 de junho de 2026 às 15:06

BCE sobe juros na Zona Euro: "O grosso do impacto desta subida já está incorporado"

A duração desta guerra será determinante para perceber se a inflação ficará circunscrita aos combustíveis ou se terá efeitos de segunda ordem, nomeadamente nos salários, o que representaria um cenário mais preocupante para a economia.

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