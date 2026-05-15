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15 de maio de 2026 às 17:05

Bárbara Tinoco: "Sucesso agora, para mim, é ter putos a correr pela casa"

Um disco novo que "é como um filme baseado em factos reais", sobre a relação com Feodor Bivol e a experiência de ser mãe, e as mudanças que a maternidade trouxe: entrevista a Bárbara Tinoco.

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