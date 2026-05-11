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11 de maio de 2026 às 11:30

Avião com passageiros retirados do MV Hondius aterra nos EUA. Pelo menos um testou positivo ao hantavirus

Um avião com passageiros norte-americano retirados do navio MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus, aterrou na cidade de Omaha, no estado norte-americano do Nebraska, esta segunda-feira. Um dos 17 passageiros testou positivo para o hantavírus.

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