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18 de maio de 2026 às 21:46

Autoridades acionadas para tiroteio em mesquita em San Diego, Califórnia

A polícia de San Diego, na Califórnia, confirmou, esta segunda-feira, que foi chamada a responder a um tiroteio no Centro Islâmico de San Diego. Um agente no local afirmou que as autoridades acreditam que várias pessoas foram baleadas, no entanto, até ao momento, ainda não foi possível apurar quantas.

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