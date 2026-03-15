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15 de março de 2026 às 11:53

Autocarro com peregrinos indianos cai de estrada numa montanha no Nepal. Há sete mortos

Um autocarro que transportava peregrinos indianos saiu da estrada numa zona montanhosa no Nepal, provocando pelo menos sete mortos e nove feridos. O veículo regressava de um templo hindu quando perdeu o controlo numa curva e caiu cerca de 150 metros por uma encosta.

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