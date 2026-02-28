Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 18:42

Ataques ao Irão provocam perturbações no aeroporto de Doha

O aeroporto internacional de Doha, no Qatar, registou fortes perturbações e cancelamentos de voos depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que levaram ao encerramento de vários espaços aéreos e afetaram ligações em todo o Médio Oriente e além da região.

