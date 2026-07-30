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30 de julho de 2026 às 12:45

Ataque russo em larga escala contra a Ucrânia faz pelo menos oito mortos

Vários ataques russos atingiram a Ucrânia, entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta. As regiões de Lviv e Dnipropetrovsk foram as mais atingidas. Segundo as autoridades, os ataques fizeram pelo menos oito mortos e mais de 50 feridos.

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