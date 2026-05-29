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29 de maio de 2026 às 11:07

Ataque russo deixa milhares de pessoas sem eletricidade em Odessa

Um ataque de drones russos atingiu a cidade de Odessa, na Ucrânia, deixando cerca de quatro mil pessoas sem eletricidade e provocando danos em navios comerciais no Mar Negro. As autoridades ucranianas indicam que infraestruturas e áreas portuárias foram afetadas durante a ofensiva noturna.

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