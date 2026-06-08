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08 de junho de 2026 às 23:30

Ataque russo com drones faz vários feridos em Zaporizhzhia

Um novo ataque aéreo russo contra a cidade ucraniana de Zaporizhzhia deixou vários feridos e obrigou equipas médicas e de resgate a atuar entre os escombros de edifícios atingidos por drones durante a madrugada.

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