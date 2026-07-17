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17 de julho de 2026 às 11:04

Ataque russo a Odessa faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram e dez ficaram feridas, incluindo crianças, num ataque russo à cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, esta sexta-feira. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, foram lançados oito mísseis e 130 drones.

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