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02 de junho de 2026 às 11:55

Ataque massivo russo em várias cidades ucranianas provoca vários mortos e dezenas de feridos

A Rússia lançou uma vaga de mísseis e drones contra cidades ucranianas, incluindo Kiev, Dnipro e Kharkiv, na noite de segunda-feira. Os ataques provocaram mortos e dezenas de feridos, atingindo várias zonas residenciais e outras infraestruturas civis.

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