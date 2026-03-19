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19 de março de 2026 às 10:37

Ataque iraniano mata mulheres palestinianas em salão de beleza na Cisjordânia

Um míssil iraniano atingiu um salão de beleza numa vila nos arredores de Hebron, Cisjordânia, na noite de quarta-feira, matando três mulheres e ferindo outras 13. Este foi o primeiro ataque fatal registado na Cisjordânia desde que teve início a guerra no Irão.

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