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13 de maio de 2026 às 18:52

“As pessoas estão descontraídas”: passageiro descreve ambiente de cruzeiro em Bordéus após surto suspeito de norovírus

Um passageiro do navio de cruzeiro Ambition afirmou, esta quarta-feira, que o ambiente a bordo permanece “descontraído”, apesar de mais de 1700 pessoas terem sido impedidas de desembarcar em Bordéus, França, devido a um surto gastrointestinal. O homem garante que o entretenimento continua e que as restrições são mínimas.

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