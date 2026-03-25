Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de março de 2026 às 12:52

As imagens do encontro entre Paulinho e a comitiva da Seleção Nacional em Cancún

Cinco anos depois da sua última chamada à Seleção, Paulinho está de volta à equipa das quinas. O avançado do Toluca juntou-se à equipa em Cancún, local de estágio antes do duelo frente ao México, no Estádio Azteca, no próximo domingo (29 de março). Portugal partilhou nas redes sociais um vídeo do momento de encontro com os colegas [Vídeo: FPF/X].

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)