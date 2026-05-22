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22 de maio de 2026 às 11:30

Artista francês JR ergue ‘caverna’ gigante sobre a ponte mais antiga de Paris

O artista francês JR ergueu, esta semana, uma ‘caverna’ gigante insuflável sobre a Pont Neuf, uma ponte que atravessa o rio Sena, no coração de Paris, França, há mais de 400 anos.

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