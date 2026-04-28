Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de abril de 2026 às 19:30

Arte nasce entre ruínas em festival na Faixa de Gaza

Artistas palestinianos exibiram obras num festival em Gaza, usando a arte para retratar a guerra e dar voz à população num território devastado pelo conflito.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30