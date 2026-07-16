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16 de julho de 2026 às 16:53

"Apesar do oportunismo político dos esquecidos, o País está a mudar": O discurso de abertura de Montenegro no Estado da Nação

Luís Montenegro enalteceu as medidas de alívio fiscal do governo, como a redução do IRS e a isenção de impostos para jovens na compra de habitação.

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