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21 de maio de 2026 às 12:00

António Costa visita a Guatemala e promete apoio da UE à democracia e segurança no país

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, visitou, esta quarta-feira, a Guatemala, naquela que foi a primeira visita oficial de um presidente do Conselho Europeu ao país. Costa garantiu o apoio da União Europeia ao governo de Bernardo Arévalo nas áreas da democracia, segurança e direitos humanos.

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