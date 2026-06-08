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08 de junho de 2026 às 20:30

Animais do jardim zoológico de Brookfield 'preparam-se' para o Mundial de futebol

A contagem decrescente para o Mundial já começou no zoológico de Brookfield, em Chicago, EUA. Várias espécies participaram numa iniciativa que junta futebol e conservação, entrando no espírito da competição que se aproxima.

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