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19 de julho de 2026 às 10:38

Alguns alunos ainda não receberam as notas dos exames nacionais

EduQA esclareceu que notas dos exames em suspenso serão afixadas a partir deste domingo, 19.

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