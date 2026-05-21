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21 de maio de 2026 às 15:00

Advogado de Direitos Humanos apela ao governo australiano para sancionar Israel após vídeo divulgado pelo ministro Ben-Gvir

"Se não existem sistemas para garantir que as pessoas estão livres de tortura, então este não é um país com qual a Austrália deva ter uma aliança", disse Patrick Keyser

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