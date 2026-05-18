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18 de maio de 2026 às 15:00

Adolescentes detidos após dez tiroteios que fizeram quatro feridos no Texas

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram detidos, este domingo, após uma série de tiroteios sem motivo aparente em Austin, no estado norte-americano do Texas. Segundo a polícia, os suspeitos dispararam contra casas, prédios e até quartéis de bombeiros enquanto circulavam pela cidade em veículos roubados. Quatro pessoas ficaram feridas.

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