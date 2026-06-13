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13 de junho de 2026 às 19:30

Adeptos de Brasil e Marrocos animam Times Square antes do jogo do Mundial

Centenas de adeptos reuniram-se, este sábado, na Times Square, no estado norte-americano de Nova Iorque, horas antes do encontro entre Brasil e Marrocos no Mundial.

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