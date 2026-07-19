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19 de julho de 2026 às 12:58

Adeptos argentinos tomam conta de Times Square na véspera da final do Mundial

Centenas de adeptos da Argentina reuniram-se, este sábado, em Times Square, em Nova Iorque, para apoiar a seleção antes da final do Campeonato do Mundo frente à Espanha.

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