18:28

"Acabou de capotar": Cristina Branco descreveu acidente do carro de Sara Carreira ao 112

A cantora que também esteve envolvida no acidente onde morreu Sara Carreira descreveu o momento na chamada com o 112. Cristina Branco está, juntamente com Ivo Lucas (o condutor do carro onde seguia Sara Carreira), acusada de homicídio por negligência.