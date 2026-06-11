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11 de junho de 2026 às 21:00

Octógono da UFC já está montado nos jardins da Casa Branca

Os jardins da Casa Branca já estão a ser transformados numa arena para receber um grande evento da UFC este domingo. A iniciativa assinala o aniversário do presidente norte-americano, Donald Trump e os 250 anos da Declaração de Independência dos EUA, com um octógono e uma enorme estrutura de luzes e som já montados no local.

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