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12 de junho de 2026 às 07:17

Papa Leão XIV celebra missa perante milhares de fiéis em estádio de Las Palmas

O Papa Leão XIV presidiu a uma missa, esta quinta-feira, num estádio em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, perante milhares de fiéis. A celebração aconteceu durante os últimos dias da visita de uma semana a Espanha, marcada por passagens por Madrid, Barcelona e pelo arquipélago espanhol.

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