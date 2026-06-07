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07 de junho de 2026 às 10:40

A queda aparatosa que deixou quatro patinadoras feridas no Campeonato Nacional de Absolutos

Campeã mundial entre as feridas.

Uma queda aparatosa que envolveu várias atletas marcou, ontem, o segundo dia do Campeonato Nacional Individual de Absolutos de Patinagem, competição que está a decorrer na pista dos Prazeres, na Madeira. De acordo com a RTP Madeira, Jéssica Rodrigues, campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo, ficou ferida com alguma gravidade, tendo chegado a perder os sentidos no local e sido transportada para o hospital. De manhã, a patinadora tinha conquistado o título nacional nos 200 metros. Outras três atletas também ficaram feridas. O acidente levou à interrupção da competição, que já foi retomada neste domingo [Vídeo: Patinagem Velocidade Portugal]

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