Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de maio de 2026 às 19:05

“A Europa nunca será um mediador neutro”: UE reafirma apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia

A alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou, esta quinta-feira, que a Europa está “do lado da Ucrânia” e que qualquer acordo de paz deve respeitar a soberania e independência do país.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30