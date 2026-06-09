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09 de junho de 2026 às 13:00

“A economia deles está a sofrer”: Trump diz estar mais perto de alcançar um acordo “muito bom, sólido e forte” com o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que os EUA estão muito perto de alcançar um acordo com o Irão, defendendo que o bloqueio imposto ao país tem sido mais eficaz do que uma campanha de bombardeamentos.

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