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18 de maio de 2026 às 15:30

Adolescentes detidos após dez tiroteios que fizeram quatro feridos no Texas

Imagens impressionantes registadas por um alpinista mostram a força de uma avalanche no Monte Evereste. A massa de neve desce rapidamente a encosta e atinge a tenda em que se encontrava. O autor das imagens afirmou que todos conseguiram escapar sem ferimentos, apesar do susto.

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