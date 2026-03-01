Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 19:10

EUA divulgam imagens de caças e mísseis usados nos ataques contra o Irão

Os militares norte-americanos divulgaram novos vídeos que mostram aviões de combate a descolar e o lançamento de mísseis utilizados na ofensiva aérea contra alvos iranianos, integrada na operação militar conduzida em conjunto com Israel.

