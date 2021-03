Woody Allen sobre a filha: 'Acho que ela acredita mesmo' nas acusações que faz

O realizador norte-americano Woody Allen voltou a estar nas bocas do mundo depois do documentário da HBO Allen v. Farrow, em que os realizadores voltam a pegar no tema que marca a vida do cineasta desde o início da década de 1990: as acusações de ter abusado da filha adotiva. O documentário tem sido aplaudido e criticado em igual medida, com aqueles que o louvam por dar a voz a Dylan Farrow, a alegada vítima, e aqueles que criticam o tom acusatório usado contra Allen, omitindo factos dados como provados pelas diversas investigações.

Depois de semanas em que a série documental de quatro episódios realizada por Kirby Dick e Amy Ziering foi sendo emitida na HBO, surge uma entrevista dada pelo realizador de Annie Hall à CBS, em julho de 2020, na qual Allen aborda o tema das acusações de agressão sexual contra a própria filha que teria à altura dos factos sete anos.

Na entrevista, Allen volta a assegurar que nunca cometeu os atos de que é acusado por Mia Farrow (a ex-mulher e mãe de Dylan), pela filha ou pelo filho, Ronan Farrow (jornalista que foi um dos responsáveis pelo advento do movimento Me Too). No entanto, não acusa Dylan de mentir deliberadamente. "Ela era uma boa miúda. Não acredito que esteja a inventar nada. Nem acredito que esteja a mentir. Acho que ela acredita mesmo" nas acusações que faz, de que o pai lhe terá tocado nos genitais numa visita feita durante o processo de divórcio com Mia Farrow.