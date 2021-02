Allen vs Farrow: o documentário que explica a batalha campal

As mais lidas GPS

Filmada em segredo, a minissérie reúne depoimentos de Mia, Dylan e Ronan Farrow ou Carly Simon, velha amiga do casal, e relatórios da polícia. Allen vs. Farrow está disponível na HBO

A (pretensa) smoking gun de Allen vs. Farrow é esta: pela primeira vez, é revelado publicamente o depoimento de Dylan Farrow, então com 7 anos, filha adotiva de Mia Farrow e de Woody Allen, gravado em vídeo por Mia pouco depois do alegado abuso sexual da criança por Woody, em agosto de 1992.