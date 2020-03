O grupo editorial Hachette Book deixou cair, esta sexta-feira, a decisão de editar a autobiografia do realizador de cinema Woody Allen, de 84 anos. Esta decisão surge depois de os trabalhadores da empresa terem protestado a decisão de publicar a obra."A decisão de cancelar o livro do senhor Allen foi difícil. Nós levamos muito a sério as nossas relações com os autores e não cancelamos livros de ânimo leve. Nós publicámos e vamos continuar a publicar muitos livros difícieis. Como editores, garantimos que todos os dias no nosso trablaho se possam ouvir diferentes vozes e pontos de vista conflituosos", explicou uma porta-voz da empresa. No entantno, acrescentou que os diretores da Hachette tinham discutido o assunto com os trabalhadores (que haviam abandonado os escritórios esta quinta-feira) e "chegado à conclusão que avançar com o livro não seria possível", cita o jornal The New York Times.O livro tinha sido anunciado na segunda-feira e que o seu título iria ser Apropos of Nothing.Ronan Farrow, filho de Woody Allen e da atriz Mia Farrow, e um autor publicado pela Hachette disse que a decisão de aquela editora publicar um livro do seu pai era uma traição. Ronanr classificou mesmo a decisão de publicar o livro como "falta de ética e de compaixão para com as vítimas de agressões sexuais".O filho de Allen é um jornalista premiado com o prémio Pulitzer pela reportagem sobre abusos sexuais em Hollywood. Foi um artigo seu na revista New Yorker onde revelava mulheres que acusavam Harvey Weinstein de ter tido uma conduta dsexual inapropriada contra elas que lançou o movimento #MeToo.Ronan sempre foi crítico de Woody Allen e defendeu a irmã Dylan que acusa o realizador de ter abusado dela enquanto era uma criança.Allen sempre negou as acusações e um tribunal considerou que o caso de Mia Farrow não tinha força suficiente para andar para a frente, já que especialistas haviam afirmado que desconfiavam que a jovem Dylan havia sido influenciada pela mãe, a atriz Mia Farrow, a acusar Allen de a ter molestado sexualmente.