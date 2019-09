O realizador norte-americano Woody Allen afirmou que fez "tudo aquilo que o movimento MeToo adoraria alcançar".O realizador de Annie Hall voltou a demonstrar apoio pelo movimento de defesa das mulheres no seu local de trabalho e na vida pessoal e afirmou mesmo ter sido um percursor de alguns dos objetivos deste movimento.No discurso que fez antes de apresentar o filme A Rainy Day in New York, em França, um jornalista questionou o realizador se este se arrependia de ter dito, em 2018, que devia ser "o homem modelo para o movimento MeToo". Allen respondeu de imediato que não se arrependia de todo e lembrou que trabalhou com "centenas de atrizes e que nenhuma delas" alguma vez fez queixa dele. "Nem uma única queixa.""Sempre contratei mulheres para os papéis principais e sempre pagámos às mulheres o mesmo que aos homens", continuou Allen, acrescentando ainda: "Fiz tudo aquilo que o movimento MeToo adoraria alcançar".Os comentários de Allen sobre o movimento MeToo foram citados pela Amazon para cessar contrato com o histórico realizador norte-americano. O filme A Rainy Day in New York estava programado para ser distribuído pela Amazon, bem como outros dois filmes do autor, mas a empresa rasgou o contrato. Allen avançou então com um processo no valor de 68 milhões de dólares contra a empresa de Jeff Bezos.A decisão da Amazon seguiu-se ao ressurgimento do caso de Dylan Farrow, a filha adotiva de Woody Allen e Mia Farrow. Durante a década de 90, quando Dylan tinha sete anos, foi acusado pela ex-mulher de ter molestado a criança. A acusação surgiu durante o processo de divórcio entre a atriz e o realizador e foi sempre desmentida por Allen.O caso chegou a tribunal e o realizador foi considerado inocente de quaisquer acusações, já que psicólogos tinham determinado que a criança tinha sido induzida a fazer acusações contra o ex-padrasto. Em 2018, Allen disse: "Isto foi uma coisa que foi analisada há 25 anos pelas autoridades e toda a gente chegou à conclusão que era mentira. E esse foi o fim e eu segui com a minha vida"."Toda a gente quer que a justiça seja feita. Se há algo como o movimento MeToo, tu aplaudes. Queres que aqueles agressores terríveis sejam levados à justiça, todas estas pessoas que fazem coisas terríveis. Eu acho que é uma boa coisa", disse ainda Allen.