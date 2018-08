Violência doméstica: 16 mulheres assassinadas no primeiro semestre

Homens já mataram quase tantas parceiras no primeiro semestre de 2018 como em 2017, ano em que morreram 12 pessoas. De acordo com dados do Observatório de Mulheres Assassinadas da associação União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), citados pelo jornal i, 16 mulheres foram assassinadas em contacto de violência doméstica durante o primeiro semestre de 2018."É obviamente uma realidade preocupante", lamenta Elisabete Brasil da UMAR, associação dedicada ao estudo dos femicídios há mais de 14 anos. Quem olha para estes números vê uma mudança de tendência, salienta o i. Desde 2014 que os números têm caído: em 2015 passou de 45 para 30 casos; em 2016 passou para 22; em 2017, passou para 20.De acordo com o último relatório intercalar da UMAR, das 16 mulheres que perderam a vida, 11 mantinham "relações de intimidade" com o homicida - que era marido, companheiro ou namorado. Além disso, também se registaram casos que envolvia ex-namorados e, em quatros situações, filhos que mataram mães. Grande parte das vítimas (seis casos) tinham mais de 65 anos, seguido dos 36 aos 50 anos (cinco casos).