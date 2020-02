Pense na seguinte relação: Porque é que a China está a enfrentar esta epidemia? "Tem os ingredientes todos: uma densidade populacional elevada, condições higienossanitárias fracas, não tem saúde animal, nem uma inspeção sanitária dos animais", diz à SÁBADO o médico veterinário Luís Montenegro.





Acrescenta: "Junta-se a isso um mercado com pouca higiene e salubridade, onde se juntam animais vivos com carne para consumo, e uma pessoa imunodeprimida em contacto com um possível vírus e temos os ingredientes para uma nova epidemia", diz.Há vários anos que a Organização Mundial de Saúde defende a abordagem "One Health" – de uma só saúde, considerando a saúde humana, a animal e a ambiental, de forma integrada. É essa vertente que o Congresso Internacional Veterinário Montenegro – o maior evento internacional da área que começa esta quinta-feira, dia 20, e termina a 22 – pretende explorar nesta 16ª edição. No mesmo dia em que se assinala o Dia do Animal de Estimação.Mas, como é que isso se pode fazer? Adaptando as grandes medidas da medicina humana, como os programas de vacinação e de despiste, ao nível dos animais. "Não adianta apostar tudo na medicina humana se não houver também uma aposta na veterinária, isto porque, através dos animais, as doenças vão chegar ao homem", diz o especialista.Mesmo os animais domésticos, se não forem cuidados, podem constituir perigo. Por exemplo, os gatos também têm coronavírus. Existem várias estirpes da doença e aquela que se desenvolveu na China também, à partida, não infetava o homem. "Mas criaram-se condições para que o vírus quebrasse essa barreira", explica o profissional.Aquilo que os profissionais de medicina veterinária defendem é que o Plano Nacional de Saúde para as Doenças Infecciosas contemple, igualmente, a vigilância e prevenção na medicina veterinária e que aloque recursos para isso. "Sobretudo porque estamos num país em que o animal doméstico tem muita expressão nos lares das pessoas", diz Luís Montenegro. "O animal doméstico pode transmitir parasitas e raiva também, se não controlarmos."

Benefícios económicos

Segundo o especialista, o conceito de uma só saúde poderá ter benefícios até a nível económico. "Basta pensar no custo económico que a China está a ter, com o país e a economia parcialmente parados. Se investissem no controlo da saúde dos animais, e na inspeção da proteína animal que ingerem, teriam um custo mais baixo do que aquele que neste momento enfrentam", acredita.



Nem Portugal, nem a Europa, estão ao nível da China neste contexto. Estão melhores, garante. Mas, tendo em conta que "animais saudáveis potenciam uma saúde saudável", faz sentido o investimento.



Luís Montenegro considera que, a nível das doenças infecciosas e parasitárias, o Estado português deveria praticar uma só saúde. Propõe também uma espécie de serviço público para garantir o básico ao animal, cujos donos sejam pessoas sem recursos económicos. Como, por exemplo, uma consulta veterinária anual onde se verifique o estado de saúde, as vacinas e a desparasitação, para não haver risco de contágio.



Neste congresso, o objetivo é também falar das doenças que têm possibilidade de passar do animal para o homem, como a tuberculose ou os parasitas, e a questão da resistência aos antibióticos. Razão: funcionamos como um todo. "Se, por exemplo, uma vaca precisa de tomar um antibiótico, e nós bebermos leite dessa vaca, há resíduos desse antibiótico que passam para o homem e isso pode contribuir para o desenvolvimento de ainda mais resistências", explica.



"É por isso que se falarmos apenas na saúde humana não prestamos um bom serviço à saúde humana", remata o profissional.