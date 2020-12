Animais de estimação também precisam de vacina da Covid-19?

A pandemia da Covid-19 já fez mais de 75 milhões de infetados e mais de um milhão de vítimas mortais, mas não é um problema exclusivo de humanos. Também animais de estimação, como cães e gatos, provaram poder ser infetados pelo novo coronavírus e conseguir transmitir o vírus a outros. Numa altura em que vacinas começam a ser distribuídas e administradas a humanos, devem também animais ser vacinados? E como poderiam ser desenvolvidas essas vacinas e quão rapidamente ficariam disponíveis?

Num artigo extenso, a revista científica Science aponta que não existe ainda urgência ou necessidade de uma vacina para cães ou gatos. Estudos sugerem que a incidência de infeção do vírus da Covid-19 seja semelhante ao de humanos, mas os sintomas parecem ser nulos ou ligeiros.



Além disso, não é ainda claro como ocorre a infeção de outros animais pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, pelo que nem investigadores especializados em doenças emergentes em animais estejam ainda de atenções voltadas para a Covid-19. "Cães e gatos não têm um papel importante na transmissão da doença a humanos. Por isso não existe a necessidade de uma vacina que garanta a saúde pública", aponta William Karesh, vice-presidente executivo para saúde na EcoHealth Alliance, uma organização não-governamental que se dedica a seguir doenças infecciosas em animais.









O mesmo acontece para outros animais que não cães e gatos, uma vez que o vírus da Covid-19 afeta todo o tipo de animais.



A maior preocupação de investigadores é atualmente primatas como chimpanzés, gorilas e orangotangos pois são aqueles com material genético mais próximos a seres humanos e, por isso, mais próximo do vírus da Covid-19 se conseguir mutar e assumir uma forma da doença mais perigosa e até letal.



No passado, vírus respiratórios letais mostraram-se fatais em chimpanzés e gorilas e a chegada da Covid-19 ao mundo selvagem onde estão estes animais podiam levar à extinção destas espécies.

A descoberta de uma estirpe do vírus da Covid-19 identificada em martas e visons levou a Dinamarca a abater milhões destes animais, mas a ligação desta estirpe a humanos nunca chegou a ser explicada. "Existe o potencial do vírus assumir uma mutação e não só saltar para humanos, mas também para a vida selvagem", aponta Jonathan Epstein, também dirigente da EcoHealth Alliance, à Science.



Outros animais, como furões, também estão em alto risco de contrairem a Covid-19 devido à sua suscetibilidade.

Vacinas da Covid-19 para animais são fáceis de produzir



Neste momento não existe ainda qualquer licença em curso para vacinas à Covid-19 para animais nem é expectável que esta tenha "valor", uma vez que animais não parecem ser os responsáveis pelo aumento de infeções de humanos nem desenvolvem sintomas graves.



No entanto, a Rússia anunciou esta semana que estava próxima de completar ensaios clínicos de uma vacina para martas e animais domésticos como gatos. Os detalhes da vacinas não foram ainda tornados públicos, mas o governo russo indicou que as doses de vacina poderiam estar disponíveis ao público em apenas poucos meses.

Nos EUA, uma empresa farmacêutica veterinária, a Zoetis, também está a desenvolver uma vacina para animais com base na abordagem da vacina da Novavax, realizada com base numa proteína coroada do vírus da Covid-19 modificada. Resultados iniciais mostraram que cães e gatos demonstram uma forte resposta imunitária ao vírus, mas não é ainda claro se é o suficiente para os protegerem de infeções futuras.



Para os outros animais, a vacina pode já existir. As vacinas humanas já aprovadas, como a da Pfizer, a da Moderna ou outras, precisaram de ultrapassar testes de segurança que envolveram animais como hamsters, ratos ou macacos, o que significa que já sabemos como proteger alguns destes animais e que conferir um nível de proteção pode apenas passar por dosear as vacinas que recebemos.



"Diferentes espécies têm diferentes respostas imunitárias, por isso poderemos precisar de duplicar ou triplicar os níveis de antigénios, por exemplo, entre cães e gatos. Mas a base da abordagem da vacina seria a mesma", explica Karesh.