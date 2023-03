Este cão é melhor que um alarme

A mansão do empresário americano Arteon Bulgadarian é uma verdadeira fortaleza. Na sua casa de 460 metros quadrados, com seis quartos, tem instaladas várias câmaras de segurança, um sistema de alarme, também existem várias armas e ainda há um grupo de vigilantes a patrulhar as redondezas do bairro. Mas o sistema de proteção mais eficiente de todos chama-se Rocky – é um pastor-alemão de dois anos e meio. Razão: aquele que é o cão da família (o dono de uma empresa de engenharia aeroespacial é pai de três crianças pequenas) foi criado e treinado para os proteger. Não é um simples cão de guarda: Rocky está preparado para atacar um assaltante se for necessário defender os donos ou proteger a casa. Tem outra particularidade: recebeu treino para isso desde cachorro e custou à família cerca de 70 mil euros. Um preço que não consideram alto. “Quanto custa a segurança da nossa família? Paga-se em 10 ou 15 anos”, disse o empresário ao jornal americano Los Angeles Times.