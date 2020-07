A trabalhar sobre rodas

Sempre que Vera Henriques faz uma aula de zoom, dentro de seu ônibus, os filhos "fica fascinada" e faz perguntas sobre como era estar em uma casa que finalmente é um carro, onde pode dormir e cozinhar. A professora do 1.º ciclo, de 42 anos, o marido, Bruno Pedro, 43, que trabalha em uma empresa de produtos químicos, pode ficar em teletrabalho sem ter que ficar fechado na casa onde moram, no Montijo.

Para o casal, um ônibus é uma "segunda habitação" porque, como diz Bruno, tem todas as condições de conforto de uma casa. Mas só na estrada para as semanas e nas férias. Este ano, com o confinamento e o regime de teletrabalho, eles podem continuar a trabalhar no campo ou na praia, até porque o sistema de internet do veículo é tão bom ou melhor para quem está em casa. "Em março e abril, ficamos confinados como toda a gente, mas em maio, com o tempo para melhorar, começamos a sair com um ônibus para quatro ou cinco dias. Inicialmente aqui mais perto de casa, na zona de Setúbal, depois na costa alentejana e no Algarve. Sempre trabalhe, tanto eu como a minha mulher e a nossa filha, de 12 anos, com aulas on-line ", conta Bruno ao Sábado.