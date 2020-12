"Na opinião corrente da maior parte dos americanos, sou um velho, logo, pouco conto, o meu melhor é passado e desvanece-se num diminuendo patético." Quem escreve esta frase é o escritor Paul Theroux para logo a seguir a derrubar. "Naturalmente, isso ofende-me, mas, por orgulho, não dou a ver a minha indignação. A minha obra é a resposta, a viagem o meu desafio." Desta vez, o desafio foi o México. Na Planície das Serpentes, editado pela Quetzal, retrata o país que Trump diaboliza. Pretexto para uma conversa sobre essa viagem, sobre livros e sobre como ficará o turismo depois de uma pandemia.Estou em casa, como a maioria das pessoas – mas aos fins-de-semana meto-me no meu carro com a minha mulher e conduzo umas centenas de quilómetros. No outono, admirávamos as folhas a mudarem de cor, a ficarem douradas e vermelhas.Os viajantes serão mais cuidadosos, são capazes de viajar menos e esperar pela vacina. O mundo vai parecer mais estranho, mais perigoso e mais arriscado. Todos os negócios vão sofrer. Mas numa época de grandes mudanças é ainda mais importante viajar – até os turistas vão ver essas diferenças. Os verdadeiros turistas vão sentir-se esclarecidos.Porque Donald Trump chamou os mexicanos de "violadores e assassinos" e muitos Americanos acreditaram nele e eu queria destruir o estereótipo ao viajar pelo México durante um ano.Ser confrontado por polícias federais, sem razão nenhuma, que me quiseram extorquir dinheiro (300 dólares) para me deixarem em paz e para poder seguir o meu caminho. Quando um polícia te está a intimidar, a quem é que podes pedir ajuda? Por isso, paguei-lhe.

O livro chama-se Na Planície das Serpentes, encontrou alguma?

As cobras não são um problema. Como a maioria dos animais, incluindo os humanos, eles só querem que os deixem sossegados.

Qual é a melhor memória que tem da sua visita ao México?

Estar numa aldeia – San Dioniso Ocotepec – entre a população que ainda fala na antiga língua Zapotec e ainda faz mescal [bebida alcóolica]. Por isso: língua antiga e álcool antigo – encantador.

Visitou fábricas mexicanas e entrevistou os trabalhadores, como foi?

Muito esclarecedor. Os operários mexicanos, como a maioria dos trabalhadores, são mal pagos, muitas vezes são explorados por empresas e até americanas.



Porque é que há tanto medo de visitar o México, houve pessoas que lhe disseram para não ir?

O desconhecido é sempre uma fonte de medo. Por isso, é que viajar é importante para descobrir a verdade. Claro que existem locais perigosos no México, controlados pelos cartéis da droga. Evitei esses locais.



Teve medo?

Viajei no meu próprio carro. Nas áreas montanhosas mais remotas, tive medo que o meu carro se avariasse e eu ficasse parado. Por essa razão, dava muitas vezes boleia a viajantes que estavam nas áreas mais remotas. Assim se tivesse uma emergência eles poderiam ajudar.



Porque decidiu ser escritor?

Comecei como leitor. Ler inspirou-me a escrever e também a viajar.





O livro de Paul Theroux





Andou nos escoteiros com o Michael Bloomberg [empresário e fundador da Bloomberg]? A sua relação com a natureza vem dessa experiência com os escoteiros?

Sim, tanto eu como o Mike Bloomberg fomos dos Eagle Scouts numa cidade pequena, Medford, Massachusetts. E sim, os escoteiros ensinaram-me tudo sobre a natureza: a acampar, a ser autosuficiente (cozinhar, nadar, fazer caminhadas) – e até foi lá que tive a minha primeira experiência a disparar uma arma de verdade.



Qual foi a coisa mais importante que aprendeu com as viagens?

Ao viajar neste vasto mundo (nas palavras de Flaubert) aprendi quão pequeno sou.

Como foi a sua experiência de seis anos em África?

Ensinei em África entre 1963-68, na época dourada, quando as pessoas estavam esperançosas, a cultura era vibrante, os estudantes viam o seu futuro como sendo útil e sentiam que estavam a construir o seu país – no meu caso, trabalhei no Malawi e no Uganda. Lamento dizer que essa época dourada não durou muito, talvez uns 10 anos. O que se seguiu foi um oportunismo político, excesso de população, desilusão e um forte desejo de emigração. Veja-se Angola – um país riquíssimo e um falhanço em todos os aspectos – educação, saúde e infraestruturas.

Qual é a sua primeira memória de viagens?

Com cerca de 9 anos, quando fui vistiar os meus tios e fiz uma longa viagem de comboio sozinho.

Nunca se cansa de viajar?

Acho que viajar é um processo de vida. Não sou nómada, mas consigo entender essas pessoas – preciso da estimulação do movimento para me sentir vivo. O mundo está constantemente a mudar e ao viajar recordo-me disso, e isso é necessário.



Já deve ter provado todo o tipo de comidas. Qual é a sua favorita?

Gelado, óbvio. Mas se tivesse de comer apenas um prato todos os dias da minha vida, seria a comida que se vende nas estações de comboios na Índia – dhal (lentilhas com caril) e chapatti (pão). Muito saborosas e nutritivas.



Está a trabalhar num novo livro?

Será um romance sobre um surfista do Havai e o título é Under the Wave at Waimea – e sairá no próximo ano.



Qual é o país que sonha visitar?

Se pudesse viajar no tempo, gostaria de visitar África em 1963.