"Os resultados do nosso estudo sugerem que é necessária uma consciencialização dos jovens britânicos para a doença do fígado gordo que não é causada pelo alcoolismo", aponta Kushala Abeysekera, um dos responsáveis pelo estudo. "Este é um ângulo morto da prática clinica."



A maioria dos jovens diagnosticados têm excesso de peso, apresentando um índice de massa corporal superior a 25. A doença é reversível se os maus hábitos forem contidos e os pacientes adotarem uma estilo de vida mais saudável, com exercício físico e sem excessos.

O número de casos de jovens britânicos com doença do fígado gordo está a causar alarme entre os especialistas, que preveem uma potencial crise de saúde pública. Na origem da doença não está o alcoolismo, mas sim os maus hábitos alimentares.Um grupo de investigadores da Universidade de Bristol acompanhou a vida de 4 mil jovens britânicos, dos 18 aos 24, para perceber qual seria o impacto da alimentação na sua saúde. Aos 18 anos, 2,5% tinha já doença do fígado gordo. Cinco anos depois esse número subiu para os 20%, um aumento que foi classificado pelos mesmos como uma "epidemia".