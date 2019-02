Assine já a edição digital por 1€

Os mata-velhos já são relíquias da estrada e dão lugar aos novos: microcarros, na gíria dos miúdos. Carolina gaba-se de ter "a bomba dos micros" (Aixam GTI), com o motor mais potente da marca (15 cavalos), tablier multimédia e sistema de som. Mas a autonomia precoce causa perplexidade à volta: "As pessoas dizem-me: 'Tens 16 anos e um carro?!'". A mãe, Maria Eva, 49 anos, elogia a condução dela e critica o preconceito em relação a esta classe de veículos. "Ainda há muita gente que não tem respeito."Mariana, 16 anos, desloca-se para os treinos de vólei em Lisboa numa destas viaturas (Aixam Sport, Série Especial) – um voto de confiança da mãe, Rita Lopes, 47 anos. Diogo, da mesma idade de Mariana, conduz em Braga. Em outubro passado, a mãe Isabel Cunha, 46 anos, decidiu comprar-lhe um Ligier cinza e vermelho para ele ir para a escola e desistir do sonho da mota. Uma tendência que tem vindo a crescer desde 2016 e atravessa irmãos (Joana herdou o Chatenet do mais velho, Gonçalo, agora com 20 anos).

