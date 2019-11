Turismo gay friendly com as cores do arco-íris pelas ruas de Lisboa. O novo vídeo de orgulho pride, #Proudly Portugal passa também pelo Porto, por Peniche, Loulé, Faro e Quinta do Lago. "Travel to feel" é o sloglan, porque "afinal, a melhor maneira de viajar é sentir", escreveu Álvaro de Campos, um pseudónimos de Fernando Pessoa. Mas é pela associação Variações, cujo nome é uma homenagem ao cantor (a 3 de dezembro faria 75 anos), que se promove o segmento de mercado.

O Turismo de Portugal frisa à SÁBADO, através de fonte oficial, que a estratégia passa pela promoção do País enquanto destino "inclusivo e respeitador de todas as pessoas, pelo que a comunidade LGBTI não poderia estar ausente desta abordagem." Mais: "Apoiou o desenvolvimento da campanha #Proudly Portugal, com eventos de interesse para a comunidade LGBTI; apresenta Portugal como um potencial destino para casamentos; promove sinergias entre negócios LGBTI; e ajuda os negócios locais a adotar uma linguagem e uma comunicação mais inclusivas."



Nos bastidores da campanha está Diogo Vieira da Silva, um dos 11 fundadores da associação Variações, e que revela à SÁBADO o potencial destes viajantes com maiores padrões de consumo. Fala com experiência, sendo, aos 29 anos, diretor adjunto do Late Birds Lisbon-Gay Men's Guesthouse (no Bairro Alto), onde a procura aumenta 7,5% ao ano.

A que se deve a #Proudly Portugal?

É a primeira vez que há uma campanha oficial de promoção de Portugal enquanto destino turístico LGBTI [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais]. O primeiro vídeo da #Proudly Portugal foi lançado esta semana, os seguintes, mais curtos, serão divulgados ao longo dos próximos meses. É a concretização de um ponto importante da estratégia de turismo até 2027. O objetivo passa por refletir a comunidade LGBTI portuguesa, o seu dinamismo e hospitalidade.

A iniciativa nasceu da associação Variações, apresentada em janeiro de 2018. Nessa altura, reunimos com o Turismo de Portugal e fizemos um pedido de financiamento para o projeto

As filmagens para os vídeos promocionais decorreram entre Junho e Julho deste ano. Quem são os protagonistas?

São atores portugueses, à exceção do casal mais velho [um francês e um suíço/inglês, a viverem em Olhão].

A campanha foi feita pela agência Kobu: tem uma componente de storytelling, já que as personagens contam uma história e surgirão em mais vídeos a dar seguimento à mesma. Queríamos que a campanha não seguisse um formato tradicional.



Como obtiveram apoios?

A iniciativa nasceu da associação Variações, cujo nome é inspirado no artista, e foi apresentada em janeiro de 2018. Nessa altura, reunimos com o Turismo de Portugal e fizemos um pedido de financiamento para o projeto. O Turismo de Portugal financiou uma parte, a restante foi paga por associados da Variações – mais 60 de empresas, maioritariamente da restauração e hotelaria. O investimento total foi de 230 mil euros.

Este segmento tem o maior número de dinks, ou seja double income no kids [duplo rendimento sem filhos]. Em 2018, o nosso País recebeu dois milhões de turistas LGBTI

Além dos vídeos, o que haverá?

A campanha conta com publicidade em catálogos e revistas internacionais, promoção online e stands em feiras de turismo. Em janeiro de 2020, estaremos presentes, pela primeira vez, na secção LGBTI da Fitur em Madrid.



Porque é um público tão atrativo para o turismo?

Porque tem poder de compra e padrões de consumo acima da média. Viaja cinco vezes mais do que os outros turistas. Este segmento tem o maior número de dinks, ou seja double income no kids [duplo rendimento sem filhos] e dá muita importância aos espaços que se assumem gay friendly.



Em termos de negócio, quanto movimenta este mercado de nicho?

Estimamos que em Portugal o segmento de turistas LGBTI movimente 2 mil milhões de euros por ano, com base nos números da Organização Mundial de Turismo. Em 2018, o nosso País recebeu dois milhões de turistas LGBTI.

Somos muito progressistas nos direitos LGBTI. O Estado português reconhece os casamentos estrangeiros. Mas ainda há muito pudor por parte das autarquias ou poderes locais de se posicionarem neste segmento

Qual o roteiro em Portugal?

Lisboa é considerada a capital gay em Portugal. Gostam de visitar as zonas do Bairro Alto e Príncipe Real. No verão frequentam uma das melhores praias gay da Europa: a 19, na Costa de Caparica, por estar inserida numa reserva natural. Há mais atrativos: por exemplo, muitos parisienses da comunidade esperam que a digressão de um determinado artista internacional passe por Portugal porque os bilhetes são mais baratos do que em França. E é um pretexto para viajarem.



Enquanto destino turístico, Portugal é gay friendly?

No início de 2019, foi nomeado como destino mais gay friendly pelo Spartacus Gay Travel Index. É também dos países mais seguros para os viajantes LGBTI, segundo o ranking do site de viagens Asher & Lyric .

Há hipóteses de Portugal ser campeão dos rankings?

Sem dúvida, porque estamos a falar de um País seguro. Depois porque legalmente somos muito progressistas nos direitos LGBTI. O Estado português reconhece os casamentos estrangeiros e atribui os mesmos direitos que os homossexuais casados portugueses. No contexto europeu, ainda há muitos países que não reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por isso, muitas pessoas casam-se em Portugal.



Como reagem os poderes locais?

Ainda há muito pudor por parte das autarquias ou poderes locais de se posicionarem neste segmento, por preconceito ou visões retrógradas. Pretendemos inverter a tendência ajudando a promover eventos. Por exemplo, a 14 de setembro ajudámos a organizar o Porto Pride que atraiu 11 mil pessoas e demonstrou à cidade a criação de mais-valia e crescimento económico, além da defesa dos direitos. O mercado LGBTI tem uma dupla vantagem: promove o desenvolvimento económico e os direitos humanos.