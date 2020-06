Esta segunda-feira, o jornal britânico The Telegraph publicou um artigo em que propõe Portugal como "o primeiro destino depois de o confinamento ser levantado" no Reino Unido.A jornalista Mary Lussiana, que o assina, dedica-se à escrita sobre viagens, e ao longo dos últimos meses dedicou vários artigos a Lisboa e Portugal.No novo artigo, descreve 20 razões para fazer turismo em Portugal enquanto se vive a pandemia de Covid-19 . "Portugal é aquela coisa única de estar perto mas com praias que rivalizam com as Caraíbas, de estar no estrangeiro mas ser familiar. Melhor de tudo, eles adoram-nos", lê-se na introdução. Segundo o artigo , Portugal emergiu "impressionavelmente incólume da Covid-19".