Na Internet existem já mais de 2,5 milhões de sites dirigidos a menores que incentivam a anorexia e a bulimia. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o crescimento destes sites aumentou nos últimos anos 470% e por cada um que se fecha, cinco novos surgem. As autoridades não conseguem controlar o problema porque estas páginas não são ilegais.

"A minha mãe abandonou-me quando eu tinha cinco anos, a minha irmã tinha que fazer de mãe e pai para mim. E eu, pouco a pouco, isolava-me e fechava-me no quarto onde éramos ela (a doença) e eu", contou ao jornal Melodi, uma das vítimas destes sites. Agora com 27 anos, casada e com dois filhos, considera-se uma "sobrevivente" de um transtorno alimentar chamado anorexia nervosa. Foi um dos milhões de adolescentes que deixou de comer de um dia para o outro e enfrentou o perigo da morte.

"Lembro-me quando, com 12 anos, comecei com a minha amiga a ‘brincar’ com a comida". Nos sites que incentivam a anorexia e a bulimia esta é a linguagem utilizada para deixar de almoçar – seguem-se depois as outras refeições. "Este jogo vinha acompanhado de uma picardia para ver quem conseguia dar a volta ao corpo com um braço e tocar no cotovelo desse mesmo braço", contou. "Era um vídeo que se tornou viral na altura e que te levava a outro tutoriais sobre como emagrecer, como mentir às pessoas que estão à tua volta ou como auto lesionares-te para te acalmares".

Referidos como pró-Ana e pró-Mia, os sites que incentivam a anorexia e a bulimia, com 75% dos usuários menores de idade, aumentaram quase 500% nos últimos anos, de acordo com a Agência espanhola de qualidade de Internet (IQUA). O fenómeno foi descoberto quando se percebeu que as pacientes com anorexia e bulimia conheciam a partilhavam truques para emagrecer e esconder o transtorno.

Por não serem ilegais, o fecho destes sites depende exclusivamente dos servidores – que já apagaram centenas nos últimos anos.

Mas tal como Melodi, milhares de jovens encontram nestes sites informação sobre como deixar de comer sem que se note. "Lembro-me da minha angústia em querer dar a volta ao corpo com o braço e não conseguir. Via e voltava a ver aquele vídeo e outros para saber como vomitar, como fazê-lo sem fazer barulho. Estava obcecada, só queria ver os vídeos para aprender", explicou a jovem. A história de Melodi acabou bem, mas nem sempre é o caso.

Apesar de ser um fenómeno que também afeta rapazes, a maioria das pessoas que frequenta estes sites é do sexo feminino – quase todas se encontram em situação emocional vulnerável. Os sites oferecem truques para emagrecer, a ideia de que a magreza extrema facilita o êxito e chats para interagir com pessoas com o mesmo objetivo.

Os especialistas acreditam que o conteúdo destes sites acelera e agrava os transtornos de alimentação ao mesmo tempo que impede que as jovens procurem ajuda a tempo de ser possível uma recuperação.



Linha Saúde 24:

808 24 24 24