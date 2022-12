Tuk-tuks em Lisboa. Uma selva sobre rodas

Ao certo, ninguém sabe quantas empresas de tuk-tuks ou empresários em nome individual operam na cidade de Lisboa. O Turismo de Portugal fala em 1.116 registos ativos de empresas que se dedicam a “rotas temáticas” e a “outros percursos de descoberta do património”. A que se juntam mais 354 entidades relacionadas com “visitas guiadas a museus, monumentos e outros locais de interesse patrimonial”. Mas serão mais, “muito mais”, dizem os animadores turísticos que estão no terreno.