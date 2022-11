Tandy 3000: uma drag queen que faz parar o trânsito de Lisboa

Chegou à rua Garrett ao volante de um tuk-tuk, de maiô multicores e maquilhagem carregada. Imediatamente foi motivo de falatório: colegas de estrada questionavam-se sobre quem seria. Os transeuntes, turistas americanos, hesitavam em pedir-lhe selfies. A SÁBADO tirou-lhe fotos. Era o primeiro dia de uma drag queen, a Tandy 3000 (nome inspirado num modelo de computador dos anos 80), no papel de motorista. Frederico Botta, 24 anos, é quem a interpreta.





Perucas para os passageiros

A estreia da personagem na condução em Lisboa aconteceu a 15 de outubro último, sábado, já passava das 15h. "Fizeram-se vídeos. Foi uma mega cena, teve impacto na comunidade tuk-tuk", recorda Frederico aka Tandy à. Assim fintou o desemprego: "Em vez de trabalhar num supermercado ou escritório, tenho oportunidade de conhecer inúmeras culturas e expressar-me em termos artísticos." Entenda-se como uma performance itinerante.

A juntar ao visual espampanante, terá certamente pesado a música que o motorista selecionou para os passageiros: passava numa coluna portátil, pendurada no espelho retrovisor. Tanto podia ouvir-se António Variações (uma das suas referências), como Ana Moura, ou Dead Combo.



Os dias passaram e, apesar de ser época baixa no turismo, a popularidade de Tandy foi crescendo nas ruas da capital. "Os turistas pedem-me selfies. Num dia, chegam a tirar-me 40 fotos nas passadeiras.". Quando chove, Tandy fica em stand-by. "Fred" assume o comando, vestido à civil. "Porque não compensa perder duas horas e meia em maquilhagem quando tenho menos clientes, devido ao mau tempo."



Se o tempo assim permitir, a viagem começa com Tandy a desafiar os passageiros à experiência drag: empresta-lhes perucas (uma castanha, ou loira de caracóis, ou verde lisa) e dá-lhes purpurinas. "Quase todos aceitam. São os clientes que me procuram, não sou eu que os apanho. Num futuro próximo, gostaria de trabalhar em regime de marcações."



Uma tour de uma hora para seis pessoas custa €90. Se for só para uma, €60. Num dia bom pode faturar mais de €300, sendo que metade é para a entidade patronal.

Estreia no Finalmente

Frederico não desiste de procurar palcos, mas sabe que é difícil em Lisboa: são poucos e já têm as suas drag queens. Fez-se na discoteca queer, Finalmente, numa rubrica às segundas-feiras, Lugar às Novas, a interpretar a Tandy ainda numa versão rudimentar. Corria o mês de dezembro, em 2019. Para a ocasião, comprou umas extensões no centro comercial Babilónia, Amadora. O guarda-roupa consistia num pano étnico vermelho com riscas amarelas, quanto ao repertório fugiu ao convencional. Fez playback de um tema de Conan Osiris, Yalla 50 Angels, em simultâneo com cinco espargatas. "A cabeleira caiu."



O jovem ator ganhou a competição do dia, sendo o prémio um jantar no restaurante Wurst-Salsicharia Austríaca: "Pena que fosse vegetariano, não usufruí." Na altura, estudava Teatro no Conservatório (no 3.º ano); já tinha passado pela Escola Profissional de Teatro de Cascais e tido lá aulas com Beatriz Batarda, que considera uma das melhores professoras.



Mas uma carreira clássica não lhe servia. "A minha versão queer no teatro não era tão explorada, procuraram mais personagens másculas que se opunham a um caráter mais feminino." No mundo drag, junta teatro à performance: "E posso acrescentar mais camadas de conceção plástica."

Queixa-se que lhe devem €3 mil

Sabe que escolheu o caminho difícil, que a oferta de trabalho escasseia. Por causa da pandemia desistiu do conservatório, perdeu a motivação por causa das aulas remotas. Tenciona retomá-lo em breve para acabar o curso.



Durante a crise sanitária aproveitou para viajar pelo País de carro, arranjar ideias, ir à casa da avó na Beira Baixa recolher rendas, crochés e xailes para adereços em palco. "Foi uma viagem inspiradora, que me permitiu recolher material para a Tandy e sonoridades que usei nos meus shows."



Regressou a Lisboa em outubro de 2020 e viu um anúncio no portal Coffee Paste, destinado a artistas, a anunciar um casting para atores, bailarinos e drag queens no Lx Fatory. Fez a audição, foi selecionado e começou a trabalhar para a empresa de eventos queer, Drag Taste, dirigida por Pedro Pico. Trata-se do empresário envolvido agora em polémica por ter alegadamente ocupado a casa da mulher de José Castelo Branco, Betty Grafstein, em Sintra.



Frederico trabalhou lá pouco mais de um ano, com intermitências e promessas que diz não terem sido cumpridas. "O diretor Pedro Pico prometeu-me que ao fim de um mês à experiência me iria vincular em contrato, mas nunca aconteceu. O salário era de mil euros, algo bom para uma drag queen. Só mais tarde percebi que, a recibos verdes, só recebia €800 líquidos. Feitas as contas, ainda me deve €3 mil." A SÁBADO contactou Pedro Pico, mas o próprio não quis fazer comentários.



Subitamente viu-se sem trabalho e foi assim que Frederico decidiu enveredar no mundo dos tuk-tuk. Pode ser precário, mas não se queixa da rentabilidade.