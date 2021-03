“Somos geridos por amadores. É a história da nossa democracia”

Usa a ironia como ferramenta, diz que é uma linguagem de resistência. Gosta de escrever em cafés – mas o confinamento tirou-lhe esse prazer. Restam-lhe os cafés do hospital. Médico no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, gosta de se sentar junto das mesas dos familiares dos doentes para observar. João Luís Barreto Guimarães conta que precisa que a vida lhe aconteça para escrever. "Sou cirurgião, trabalho com as mãos, tudo para mim é muito concreto: escrevo palavras, toco em cadernos, livros, canetas. Vejo e registo. Sou muito pouco hermético." Estreou-se na poesia em 1989, desde então tornou-se um dos nomes mais premiados e reconhecidos. O seu livro mais recente é Movimento, da editora Quetzal.

Recebeu mais um prémio, é o primeiro autor de origem não americana a receber esta distinção – o Willow Run Poetry Book Award – por Mediterrâneo? Como reage?

Não são assim tantos. Reajo a todos eles de forma diferente. O mais surpreendente neste prémio americano é o facto de se ter conseguido equiparar este livro, através de uma tradução bem feita [do português para o inglês], com manuscritos originalmente escritos em língua inglesa. É um prémio que não é apenas meu, mas também do tradutor.